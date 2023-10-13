Путин назвал чушью сообщения о причастности РФ к подрыву Balticconnector

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 165 0

Такие заявления, по мнению президента, направлены на отвлечение внимания от терактов на «Северных потоках».

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Mikko Stig; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин назвал чушью собачьей утверждения о причастности России к подрыву газопровода Balticconnector, пролегающего в Финляндии и Эстонии. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

По мнению Путина, такие заявления направлены на отвлечение внимания от терактов на «Северных потоках».

«Президент (Финляндии Саули. — Прим. ред.) Ниинистё — грамотный, умный человек. Он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении „Северных потоков“, отвлечь внимание на это, вот и все», — указал Путин.

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября о необычном падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка была подтверждена, однако ее причины не установлены. Предполагается, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО предупредил об ответе за атаку на газопровод Balticconnector.

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