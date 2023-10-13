Загляните в себя: прогноз Таро на неделю с 16 по 22 октября

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 16 по 22 октября.

Основная энергия недели с 16 по 22 октября (карта Таро — Повешенный)

Старший аркан Повешенный — это такая энергия, когда нужно остановиться и посмотреть на то, все ли мы делаем правильно. То есть это такая точка перехода, отдыха: набраться сил, обновить энергии не совершать резких поступков.

Реакция должна быть более последовательная, поэтому на следующей неделе ваша задача в том числе наблюдать. Это период обновления, взвешивания всех «за и против».

Прогноз финансов недели с 16 по 22 октября (карта Таро — Десятка Пентаклей)

Десятка Пентаклей — это максимально материальная энергия. Это лучшее из возможного, что может быть по финансовой сфере.

Здесь возможны некие приобретения, связанные с семьей. То есть, могут быть вопросы, которые решатся в кругу семьи или как-то улучшат ее положение.

Если ответить на вопрос, как будет развиваться финансовая сфера, можно сказать, что прекрасно и стабильно. Можно вкладывать, что-то покупать — энергии этому благоволят.

Личная жизнь на неделю с 16 по 22 октября (карта Таро — Король Жезлов)

Это стихия огня, это действие — энергия, которая берет и делает. Можно по-разному посмотреть на карту: если это женщина без мужчины, есть вероятность появления партнера на горизонте.

Если рассматривать сферу отношений как: «Как же быть и что же делать?», то ответ следующий — действуйте. Единственный момент, на который стоит обратить внимание, — не суетитесь и заявляйте о себе.

Совет на неделю с 16 по 22 октября (карта Таро — Семерка Жезлов)

Семерка Жезлов — это карта, которая нам говорит о том, что нужно научиться говорить «нет». Расставьте свои границы, не идите на поводу эмоций, проживайте свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Таро на октябрь 2023 года.