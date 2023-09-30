Информация будет литься рекой: прогноз Таро на октябрь 2023 года

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 13 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на грядущий месяц — октябрь.

Основная энергия месяца (карта — Верховная Жрица)

5-tv.ru

Верховная Жрица — невероятный поток информации. Поэтому получайте ее — обучайтесь. Знания идут — их взять, обработать и применить.

Возможно, что вы будете находиться и в расслабленном состоянии, будет тянуть на что-то творческое, на какие-то романтические действия.

В этой карте есть и небольшие моменты, на которые нужно обратить внимание. Это иллюзорность. Состояние, когда мы находимся в розовых очках и смотрим на ситуацию иначе, нежели какая она на самом деле.

Финансы (карта — Пятерка Мечей)

5-tv.ru

Эту карту можно описать такой ситуацией — вы что-то планируете, на что-то надеетесь, но ничего не работает.

Если вы чего-то ожидаете от октября, строите на этот месяц планы, то нужно не просто этого хотеть, а нужно делать. Не нужно, опять же, пребывать в иллюзиях.

Пятерка Мечей как раз и говорит: «Не ожидай — делай».

Личная жизнь (карта — Восьмерка Кубков)

5-tv.ru

Восьмерка Кубков — масть эмоций. В сфере отношений эта карта указывает на то, что вы будете искать какие-то решения, возможно даже начнете занимать самокопанием.

Месяц — поиск решений в эмоциональном плане, чтобы сфера отношений приобрела более другой вид.

Совет месяца (карта — Двойка Мечей)

5-tv.ru

Сильно не бегите, не торопитесь. Соберите побольше информации и только тогда действуйте. И Верховная Жрица тоже нам говорит про сбор информации, возможность обучения, которую нам дает пространство.

Октябрь — месяц новых знаний, довольно плодотворный.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю со 2 по 8 октября.

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Информация будет литься рекой: прогноз Таро на октябрь 2023 года

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