Более девяти тысяч сообщений: в соцсети Илона Маска Х произошел сбой

Среди жалоб пользователей — плохая работа приложения и отсутствие связи с сервером.

Пользователи жалуются на сбои в работе социальной сети Х (прежнее название Twitter), которой владеет Илон Маск. Как сообщает сервис Downdetector, только вечером 13 октября было зарегистрировано более девяти тысяч сообщений.

Согласно данным сервиса, сбои в Х начались примерно в 17 часов вечера. Пользователи жалуются на проблемы в работе приложения — об этом говорилось в 58% от общего числа обращений. Кроме того, в 36% случаев зарегистрированы неполадки в работе веб-версии Х, еще в 7% — плохая связь с сервером.

Основная масса сбоев коснулась пользователей Великобритании, США, Германии, Японии, Канады и Франции, а также ряда других европейских стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто, по словам Илона Маска, на самом деле управляет США. И при чем здесь, по мнению американского миллиардера, социальные сети?