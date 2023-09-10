Илон Маск рассказал, кто на самом деле управляет США

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 36 0

Илон Маск: США управляются человеком, который контролирует телесуфлер Байдена

Илон Маск рассказал, кто на самом деле управляет США

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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По мнению бизнесмена, действующий лидер Штатов Джо Байден не настоящий президент. А кто тогда?

Не Джо Байден является истинным руководителем Соединенных Штатов, а человек, контролирующий его телесуфлер. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X (прежнее название Twitter). Таким образом бизнесмен прокомментировал иронию политика Боба Маккобба. Представитель республиканской партии США заявил, что кто бы ни управлял Байденом, он «абсолютно некомпетентен», и ему нужно объявить импичмент.

«Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер», — написал в личном блоге Маск.

Джо Байден — старейший в истории американский лидер, в этом году ему исполнится 81 год. Количество курьезов, в которые он попадал, колоссальное, коллекция пополняется регулярно. Тем не менее он намерен переизбраться в 2024 году. Противники его кандидатуры настойчиво требуют от президента честного признания о состоянии его здоровья — физического и ментального. В этом им видится одна из главных причин провальной политики Байдена.

Тем временем главу государства подвел тот самый настоящий президент, если, конечно, рядом был телесуфлер. Как рассказывал 5-tv.ru, на саммите G20 он дважды не смог правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

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