В Чувашии задержали мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова

В Чувашии задержали мэра города Новочебоксарск Дмитрия Пулатова. Соответствующую информацию подтвердил 5-tv.ru старший помощник прокурора по республике по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

Он отметил, что против Пулатова возбуждено уголовное дело «по должностным преступлениям».

«Мера пресечения в отношении него в настоящий момент не избрана», — отметил Якушевич.

Известно, что чиновник доставлен в Следственный комитет.

По данным 5-tv.ru, мэр Новочебоксарска был задержан в рамках расследования, связанного с нарушением госпрограммы «Формирование городской среды».

Попался на взятке: что известно о задержании мэра Печоры Валерия Серова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил в отношении мэра Печоры Валерия Серова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.