В Чувашии задержали мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 353 0

Против чиновника возбуждено уголовное дело «по должностным преступлениям».

Фото, видео: Telegram / Дмитрий Пулатов | Новочебоксарск / novpulatov; epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru

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В Чувашии задержали мэра города Новочебоксарск Дмитрия Пулатова. Соответствующую информацию подтвердил 5-tv.ru старший помощник прокурора по республике по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

Он отметил, что против Пулатова возбуждено уголовное дело «по должностным преступлениям».

«Мера пресечения в отношении него в настоящий момент не избрана», — отметил Якушевич.

Известно, что чиновник доставлен в Следственный комитет.

По данным 5-tv.ru, мэр Новочебоксарска был задержан в рамках расследования, связанного с нарушением госпрограммы «Формирование городской среды».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил в отношении мэра Печоры Валерия Серова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

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