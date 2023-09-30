СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере

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Алина Крылова
Алина Крылова 21 0

СК возбудил уголовное дело на мэра Печоры за получение взятки

СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере

Фото: СУ СК России по Республике Коми

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Какое наказание грозит чиновнику, если его вина будет доказана?

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Печоры Валерия Серова. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По предварительной информации Mash, силовики вместе с ОМОНом нагрянули в квартиру мэра ранним утром. Обыск в квартире подтвердил существование крупной суммы денег, которую, как предполагают следователи, Серов мог получить от некоего заинтересованного лица. Речь идет о 360 тысячах рублей.

Вместе с Серовым подозреваемым по уголовному делу проходит бывший заместитель Андрей Кащинцев. В ведомственных органах предполагают, что градоначальник помогали индивидуальным предпринимателям получать муниципальные контракты на ремонт и благоустройство города в обход тендеров. Взамен они получали вознаграждение.

Андрей Кащинцев уже содержится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть. Меру пресечения Серову изберут 1 октября. По уголовному делу идут следственные действия. Следователи и сотрудники регионального МВД собирают доказательства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Коми заявили о задержании мэра Печоры.

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