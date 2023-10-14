Диетолог: какие продукты не стоит хранить в холодильнике

Хранение некоторых продуктов в холоде может только их испортить.

Мясные и молочные продукты быстро портятся при несоблюдении температурного режима. В этом случае можно получить серьезное расстройство даже при тщательном контроле сроков хранения.

Но это не значит, что все купленные продукты стоит хранить в холодильнике. Например, крупы и хлеб не стоит туда класть, потому что в них может завестись плесень и опасные патогены. Салаты с майонезными заправками вообще являются «бомбой замедленного действия». Диетолог Елена Соломатина в интервью «Экспресс-газете» предупредила россиян о вреде для здоровья, который может нанести привычная еда.

«Нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны, крупы. Во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, продукт быстро портится. Даже через пару дней можно получить отравление. Те же салаты с заправками типа „оливье“ тоже не хранятся в холодильнике», — рассказала эксперт.

Привычка прятать в холодильнике кофе, чай, какао и травяные сборы может аукнуться неприятными последствиями — размножением плесени. Такая же судьба может постигнуть снеки и сладости.

Как ранее писал 5-tv.ru, некоторые продукты категорически нельзя есть после истечения срока их годности.