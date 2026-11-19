Диетолог Мойсенко: постоянные мысли о еде могут быть симптомом глубоких проблем

Многим из нас знакомы навязчивые мысли о еде. Сидишь на диете, ограничиваешь себя, а на фоне — постоянно думаешь о сладком или жирном. Как работает этот механизм психики и почему чем строже мы себе запрещаем, тем сильнее хочется? Разбираемся в материале 5-tv.ru.

Неприятный сюрприз: почему так сложно отказаться от любимых лакомств

Запрет на любимые продукты всегда становится неприятным сюрпризом для того, кто впервые сел на диету, объяснила 5-tv.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Римма Мойсенко.

«Категория людей, которым когда-то было позволено все, склонна к нарастанию веса. И вот наконец-то они достигли того самого веса, когда сказали „да, хватит“. Они впервые садятся на диетическую программу и впервые получают информацию, что под запретом находятся у них те или иные продукты питания», — объяснила врач.

С глаз долой, из сердца вон: убираем вредную еду из окружения

Как же преодолеть тягу к любимым лакомствам? Первое правило — запрещенные продукты не должны быть на виду. Нельзя покупать их даже «про запас» и «на особый день», даже для других членов семьи.

«Мы не ходим в эти магазины, где мы могли бы их видеть, эти продукты питания, и не заглядываем на те полки, где они раньше лежали. Потому что всегда есть соблазн у людей, которые пока еще только начинают, и там пока еще может быть низкая степень организации. Да, не ходить в магазин, не ходить в гости к тем людям, которые эти продукты покупают», — пояснила Мойсенко.

Следующий шаг — переключиться на поиск альтернативных продуктов питания, тоже вкусных, но обладающих нормальным соотношением белков, жиров и углеводов.

Здоровая альтернатива: как приучить себя к правильной еде и спорту

Далее нужно попробовать переучить себя, настроив рецепторы на первичные вкусовые ощущения от новой еды.

«Может быть, я в этих продуктах найду что-то, какое-то вдохновение. Может быть, действительно, я попробую заменить тот вредный продукт на полезный, и я поищу в нем вот то полезное для себя, и ощущение новые», — сказала врач.

Кроме того, важно чем-то себя занять. Например, наконец-то пойти в спортивный зал, подружиться с людьми, которые уже давно придерживаются здорового питания.

«Обязательно, чтобы был строгий рядом человек, который мог бы сказать «нет, тебе это нельзя», — отметила эксперт.

Иногда можно: что такое «чит-мил» и почему он порой нужен всем

Что же делать, если человек долго придерживался ограничений в питании и хочет частично вернуть не самые полезные продукты в свой рацион в качестве «чит-мила», то есть вредного перекуса, который себе позволяешь в награду время от времени. Как в этом случае не скатиться в переедание снова?

По мнению эксперта, здесь поможет глубокое знакомство с вредным составом этих продуктов питания.

«Почитать, погуглить, насколько они не полезны для здоровья. Например, если речь идет о тех же чипсах, колбасках, хлебобулочных изделиях <…> Нужно накопить информацию отрицательную, которая действительно говорит о том, что этот продукт неполезный», — сказала специалист.

Полный же отказ в данном случае чрезвычайно сложен, поэтому порой контролируемое потребление — это меньшее из зол.

«Уйти от газированных напитков, от сладких напитков, да, и сказать себе „нет“ однажды и навсегда, это очень трудно. Есть категория людей, которые пытаются сделать себе послабления», — объяснила диетолог.

Заедаю одиночество: как социальные факторы влияют на переедание

Анализируя причины возникновения пищевого шума, важно учитывать социальные факторы — например, изоляцию и одиночество.

К перееданию склонны люди с дофаминовой недостаточностью. Это во многом заложено генетически — если «гормон радости» дофамин вырабатывается плохо, пациент начинает искать возможности выхода из этого состояния, способы хоть как-то стимулировать свои дофаминовые реакции.

Как отличить пищевой шум от РПП

А как же отличить пищевой шум от расстройства пищевого поведения (РПП) и понять, когда уже точно нужно обращаться к врачу?

Как подчеркнула Мойсенко, расстройство пищевого поведения и просто навязчивые мысли о еде отличаются степенью самоконтроля.

«Когда человеку предлагается схема замены еды какими-то иными возможностями<…> Если у человека не получается, тогда он обращается уже к врачу для того, чтобы понять факторы и степень расстройства пищевого поведения, потому что это может быть генетическая, может быть эпигенетическая основа», — отметила врач.

Эпигенетическим расстройство считается, когда у пациента есть заболевания желудочно-кишечного тракта или психические патологии — здесь уже врач помогает определить факторы заболевания, установив, врожденные они, или же приобретенные.

Страшная болезнь, а не просто стремление похудеть: что такое булимия

Пищевые расстройства в целом различаются по степени тяжести, где один из самых серьезных диагнозов — булимия. Эта страшная болезнь может годами оставаться незамеченной, поскольку масса тела человека с таким расстройством часто сохраняется в пределах нормы. О том, какие изменения в поведении и самочувствии могут указывать на заболевание, ранее рассказал врач-психиатр и нарколог высшей категории Сергей Литков.

По словам специалиста, для булимии характерно чередование приступов неконтролируемого переедания с попытками избавиться от последствий съеденного. Человек может прибегать к голоданию, изнурительным физическим нагрузкам, искусственно вызывать рвоту или использовать слабительные и мочегонные препараты.

При этом окружающие далеко не всегда вовремя замечают проблему. Люди с булимией зачастую скрывают свое состояние из-за чувства стыда, а эпизоды переедания происходят без свидетелей.

«Расстройство часто скрывают из-за стыда. Человек может есть с семьей как обычно, а приступы происходят в одиночестве. После них он надолго уходит в ванную, покупает большие объемы еды без понятной причины, прячет упаковки, избегает совместных приемов пищи или строит день вокруг „исправления“ съеденного», — объяснил Литков.

Насторожить также должны чрезмерная озабоченность внешностью, жесткие самоограничения в питании, потеря контроля над количеством съеденного и последующее чувство вины. Среди возможных физических проявлений врач перечислил слабость, боли в животе, повреждение зубной эмали, воспаление горла, отечность, а у женщин — сбои менструального цикла. Кроме того, могут наблюдаться раздражительность и резкие изменения настроения.

Психиатр уточнил, что отдельные симптомы еще не свидетельствуют о наличии булимии. Однако сочетание нескольких признаков — это уже повод обратиться за профессиональной помощью.

Особую опасность представляют регулярная искусственно вызываемая рвота и бесконтрольный прием препаратов для очистки организма. Такие действия могут нарушить водно-солевой баланс организма и работу сердца.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева также подтвердила, что внезапные изменения пищевых привычек зачастую говорят о развитии расстройств пищевого поведения. По ее словам, насторожить должны резкий отказ от определенных продуктов, чрезмерное увлечение детоксом и так называемым «чистым» питанием. Дополнительными тревожными признаками могут стать раздражительность, нарушения сна и стремление к социальной изоляции.

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