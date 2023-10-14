«Еще больше углубит раны»: Зеленский и НАТО обеспокоены подготовкой ВС РФ к зиме
Al Khaleej: Украина и НАТО обеспокоены подготовкой ВС РФ к зиме
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Запад уже разочарован провалом украинского контрнаступления. Теперь с опасением ждет наступления холодов.
На Украине и в НАТО обеспокоены активной подготовкой российских войск к продолжению спецоперации предстоящей зимой, пишет Al Khaleej.
В материале отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится чуть ли «не в панике» из-за наступления скорых холодов. Издание уточняет, что российские силы активно готовятся к наступающему сезону погоды — прорабатывает стратегию по ведению военных действий в этих условиях.
Также сообщается, что в НАТО разочарованы украинским контрнаступлением, которое минувшим летом так широко анонсировалось. Никаких успехов ВСУ за это время достичь не удалось.
«Все ждут зимней битвы, которая еще больше углубит раны НАТО и Украины», — говорится в материале.
Впрочем, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил прежде, что украинское контрнаступление можно уже считать законченным, поскольку российские силы уже несколько дней ведут активные боевые действия практически по всему фронту.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ оказались загнаны в «мясорубку».
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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