Запад уже разочарован провалом украинского контрнаступления. Теперь с опасением ждет наступления холодов.

На Украине и в НАТО обеспокоены активной подготовкой российских войск к продолжению спецоперации предстоящей зимой, пишет Al Khaleej.

В материале отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится чуть ли «не в панике» из-за наступления скорых холодов. Издание уточняет, что российские силы активно готовятся к наступающему сезону погоды — прорабатывает стратегию по ведению военных действий в этих условиях.

Также сообщается, что в НАТО разочарованы украинским контрнаступлением, которое минувшим летом так широко анонсировалось. Никаких успехов ВСУ за это время достичь не удалось.

«Все ждут зимней битвы, которая еще больше углубит раны НАТО и Украины», — говорится в материале.

Впрочем, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил прежде, что украинское контрнаступление можно уже считать законченным, поскольку российские силы уже несколько дней ведут активные боевые действия практически по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ оказались загнаны в «мясорубку».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.