Западный подход: как ВСУ оказались загнаны в «мясорубку»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 123 0

Modern Diplomacy: боевики ВСУ попали в «мясорубку» из-за жажды власти Запада

Западный подход: как ВСУ оказались загнаны в «мясорубку»

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Украинские боевики терпят поражение на поле боя.

Боевики ВСУ оказались загнаны в «мясорубку» из-за жажды власти западных лидеров. Такое мнение выразил обозреватель издания Modern Diplomacy Рич Бердан.

«Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку», — пишет Бердан.

Он напомнил, как однажды сенатор Линдси Грэм на встрече с президентом Владимиро Зеленским заявил, что лучшим вложением США стала поддержка Украины.

«Действительно? Хорошая сделка, когда десятки тысяч украинцев пропитывают землю кровью ради выгодной сделки Грэма», — написал обозреватель, отмечая, что США таким образом воюют с Россией руками украинцев, не теряя в своей живой силе.

Бердан указал, что Западу все равно не удастся добиться успеха в украинском конфликте. Об этом, напомнил он, свидетельствуют неудачи ВСУ на поле боя.

Прежде постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ВС РФ уже несколько дней ведут активные боевые действия практически по всему фронту на Украине. И поэтому украинское контрнаступление можно уже считать законченным, отметил он.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

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