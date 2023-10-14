Анфиса Чехова рассказала о переменах в личной жизни: «Встретила мужчину своей мечты»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 300 0

Анфиса Чехова заявила, что встретила мужчину своей мечты

Анфиса Чехова рассказала о переменах в личной жизни: «Встретила мужчину своей мечты»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Знаменитость рассказала о новом возлюбленном и похвасталась роскошным золотым колечком — его подарком.

Телеведущая Анфиса Чехова с удовольствием рассказала о новом возлюбленном-иностранце в эфире федерального канала. Журналисты подметили, что на заставке ее телефона стоит фото с избранником — седовласым статным господином в элегантном костюме. По словам окрыленной звезды, с этим кавалером она по-настоящему счастлива. Имени его не называет, боится сглаза. Как говорит селебрити, публично она представляет мужчин только если беременна или собирается замуж, так что пока рановато.

«Мне кажется, что я впервые в жизни встретила прямо мужчину своей мечты», — заявила Чехова.

Теледива показала и золотое колечко, подаренное бойфрендом — небольшое украшение в виде изогнутого гвоздя от известного французского бренда стоит более 200 тысяч рублей. Но звезда, стоит отметить, не задыхается от восторга: она уверена, что заслуживает роскошные подарки по праву своего рождения. С таинственным любовником Анфиса Чехова познакомилась за границей.

«Он нерусский. Я всегда встречалась с мужчинами, не живущими в России. Поэтому здесь я всегда хожу по дорожкам одна. А не одна хожу там, где они живут», — сообщила она.

Теперь остается только гадать, в каком из многочисленных путешествий телеведущей произошла судьбоносная встреча. За последние месяцы она отдыхала в Монако, а потом наслаждалась романтичными видами Парижа. А еще год назад она собиралась замуж за американца, но, видимо, не сложилось. В общем, отбоя от ухажеров нет.

По словам Чеховой, недавно ей даже предлагали провести два дня с неким поклонником за 300 тысяч евро. Отказалась, но порадовалась востребованности. Как шутит 45-летняя телеведущая, в списке Петра Листермана (Известный сводник, знакомящий девушек с богатыми мужчинами. — Прим. ред.) она уже в разделе «Мертвецы», ведь старушками считаются и 25-летние. Так что сплетни о жизни за счет любовников Анфиса Чехова обидными не считает. Если уж, как она выразилась, «престарелая актриса» способна такие слухи провоцировать — это, скорее, комплимент.

Ранее, писал 5-tv.ru, телеведущая заявила, что мечтает родить девочку. У нее уже есть сын Соломон от брака с актером Гурамом Баблишвили, не хватает только маленькой дочки.

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