Неудачи на поле боя подорвали моральный дух противника.

Украинские боевики оказались деморализованы из-за безрезультатного контрнаступления. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы — Олег Соскин — на своем YouTube-канале.

Он указал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пускало своих военнослужащих буквально в лобовую атаку с российскими силами. Что, естественно, не нравилось рядовым.

«Растет недовольство, падает в определенной степени установка на наступление, деморализация идет у людей (боевиков ВСУ. — Прим. Ред.). Это естественно», — отметил Соскин.

Эксперт напомнил, что ВСУ за четыре месяца контрнаступления не удалось добиться серьезных достижений. Наоборот — украинская армия понесла большие потери. Причем как в живой силе, так и в военной технике.

Теперь, как рассказывал ранее 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский и НАТО с опасением ждут предстоящую зиму, учитывая провальное контрнаступление и подготовку ВС РФ к ведению военных действий в этих погодных условиях.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.