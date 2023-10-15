Русский язык сблизит народы: итоги саммита СНГ в Бишкеке

Эфирная новость 74 0

В СНГ решили создать Международную организацию по русскому языку

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Какие важные документы были подписаны?

Западный мир рискует «разорваться» в погоне за несколькими целями. Мало противостояния в Донбассе? Мало Израиля? Они теперь организуют подрывную деятельность на территории Средней Азии. Для раскачивания ситуации на постсоветском пространстве используются самые разные технологии — от внешне-гуманитарных в виде всякого рода образовательных программ до методов, прямом скажем, антигуманных.

Как заявил директор ФСБ Николай Бортников на встрече с коллегами — главами спецслужб стран СНГ, в Афганистане, разорванном продолжительной гражданской войной и интервенцией, уже собрано порядка шести тысяч боевиков, которые представляют смертельную угрозу для стран Средней Азии.

«Приоритетной целью террористов является захват власти в странах центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. И включение их в так называемый всемирный халифат. Вновь подчеркну, что все это делается при активном участии американских и британских спецслужб», — сказал Бортников.

Читайте также

Сотрудничество, единство и безопасность: что обсуждали на саммите СНГ в Бишкеке

В разные годы подобные банды заходили и в Таджикистан, и в Киргизию, и в Узбекистан. Беспорядки в Казахстане тоже не обошлись без стороннего вмешательства. Для защиты региона созданы силы быстрого реагирования ОДКБ. Их «костяк» — российская сухопутная база под Душанбе и авиационная рядом с Бишкеком. Авиакрыло в Канте отметило на этой неделе 20-летие. Президенты двух стран отдельно поздравили военных. После событий в Карабахе вновь стали раздаваться вопросы: «А есть ли будущее у СНГ?»

Как показала последняя встреча лидеров стран содружества в Бишкеке — будущее есть. И политическое, и военное, и экономическое. Встреча в Бишкеке показала, что в ответ на внешнее давление страны СНГ, напротив, укрепляют взаимодействие. Они решили усилить одно из очевидных конкурентных преимуществ постсоветского пространства — русский язык. Как универсальное средство общения, как часть общей культуры. В Бишкеке подписали декларацию о создании Международной организации по русскому языку, с целью, как прописано в уставе, продвижения его внутри Содружества и за пределами СНГ.

Причем инициативу эту подал президент Казахстана Токаев еще в 2021 году. Штаб-квартирой новой Организации предложено сделать город Сочи. И подчеркивается, что к организации могут присоединиться другие государства, а также объединения стран. Не исключено, что инициативу поддержит одним из первых Китай, куда Владимир Путин летит на следующей неделе.

+9° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:06
«Им никаких денег не жалко»: Азаров заявил об уничтожении Украины Западом
15:54
Премьер Израиля Нетаньяху: «ХАМАС думал, что мы сломаемся, но мы сломаем ХАМАС»
15:48
«Адреналин зашкаливал»: экстремальные съемки Прилучного едва не стоили ему жизни
15:37
Папа может все, что угодно: как в России отмечают День отца
15:22
Болезнь победила: не стало звезды сериала «Затерянные в космосе»
15:14
Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха Степанакерте

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Не мода, а аутоимунная болезнь: врач поставила «Моне Лизе» неприятный диагноз
SHAMAN поранил ногу на концерте во время экстремального танца на стеклах
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России