Сотрудничество, единство и безопасность: что обсуждали на саммите СНГ в Бишкеке

На саммите СНГ в Бишкеке лидеры государств подписали 17 документов — от договора об учреждении Международной организации по русскому языку до совместного заявления о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире.

Почему СНГ остается эффективным форматом сотрудничества, несмотря на давление извне, расскажет наш корреспондент Алексей Лазуренко. Все подробности — в его репортаже.

Ветрено и дождливо. Температура в Бишкеке меняется резко. С плюс 25 упала сразу до плюс трех. Собравшиеся в городе лидеры СНГ компенсировали смену погоды теплотой встреч.

Рабочий день российского президента начинается в компании таджикского коллеги, хотя обе стороны подчеркивают, что встреча эта для того, чтобы зафиксировать достойный уровень взаимоотношений.

В это время Александр Лукашенко пытался справиться с дождем. Белорусского лидера, впрочем, произошедшее только раззадорило. На встрече с Жапаровым шутил про протокол.

«Не туда встали», — сказал Лукашенко.

«В конгресс-холл лидеры прибывали согласно русскому алфавиту, поэтому Владимир Путин появился четвертым. Короткий протокол, после которого хозяин саммита пригласил всех на встречу в узком составе», — рассказывает журналист.

Была, правда, еще общая фотография. Путин стоял по левую руку от президента Киргизии. Но, если учесть, что на помосте были девять человек, получается, прямо по центру. Президент о чем-то шутит с Эмомали Рахмоном. Дружеская обстановка и в кулуарах, и за круглым столом.

Не приехал премьер-министр Армении. Не дождались никого из Киева — он все еще не вышел из содружества, никого нет и из Кишинева.

«С Грузией все началось после неудачных попыток бывшего президента Грузии решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию. Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле, в полном формате так и не присоединилась. Такая страна как Молдова практически утрачивает свою идентичность. Элиты этой страны вообще считают, что они не молдаване, они называют себя румынами. Но это их выбор: полная утрата идентичности страны это выбор сегодняшнего руководства Молдавии», — сказал Владимир Путин.

Те, кому самоидентификация важна, успешно работают в рамках экономических инструментов, достигнутым за годы сотрудничества на постсоветском пространстве. Экономическая стабильность России здесь выступает ключевым фактором.

Здесь каждый выступает на русском. Не только потому что для СНГ это официальный язык. На пространстве содружества — год важной для постсоветского пространства речи, поэтому говорят о создании целой Международной организации по русскому языку. Предложение внес президент Казахстана, остальные охотно поддержали. Организация может возникнуть уже к следующей встрече лидеров СНГ. К тому же, она символично пройдет в России. Путин увезет из Бишкека не только теплый прием, но и председательство в организации.