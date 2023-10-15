ВСУ потеряли до 410 боевиков на донецком направлении за сутки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 73 0

Российские военные отразили пять атак на данном участке фронта.

ВСУ потеряли до 410 боевиков на донецком направлении за сутки

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны сообщили, что украинские националисты потеряли до 410 сослуживцев убитыми и раненными на донецком направлении за минувшие стуки. Об этом в оборонном ведомстве рассказали в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

Уточняется также, что урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. На данном участке фронта были ликвидированы две боевые машины и три автомобиля из арсенала ВСУ. Были разбиты также САУ «Акация» и три гаубицы — «Мста-Б», Д-30 и Д-20. В районах населенных пунктов Дылеевка, Желанное и Тоненькое в ДНР удалось уничтожить несколько складов противника.

Всего за сутки ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении. Успехов удалось добиться благодаря работе «Южного» подразделения, авиации и артиллерии.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска ударили по элитному подразделению ВСУ под Николаевым.

Тема:
Спецоперация
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