Российские войска ударили по элитному подразделению ВСУ под Николаевым

Порядка 20 украинских боевиков были ликвидированы.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по военной базе в Николаевской области, где дислоцировались боевики элитного подразделения ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что вражеская цель была поражена в районе города Очаков. Живая сила противника при этом была разбита. ВСУ потеряли около 20 боевиков убитыми.

Губернатор региона добавил, что украинские нацисты не останавливают обстрелов левого берега Днепра в Херсонской области. Только за минувшие сутки, уточнил он, ВСУ выпустили 115 снарядов, в результате чего скончались два мирных жителя, и один был тяжело ранен.

Сальдо также отметил, что в регионе сейчас осуществляет свою работу российская группировка «Днепр». Бойцы работают по позициям ВСУ артиллерийским огнем, а также ракетными силами.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления.