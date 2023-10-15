Российские войска ударили по элитному подразделению ВСУ под Николаевым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 85 0

Сальдо: ВС РФ ударили по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области

Российские войска ударили по элитному подразделению ВСУ под Николаевым

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Порядка 20 украинских боевиков были ликвидированы.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по военной базе в Николаевской области, где дислоцировались боевики элитного подразделения ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что вражеская цель была поражена в районе города Очаков. Живая сила противника при этом была разбита. ВСУ потеряли около 20 боевиков убитыми.

Губернатор региона добавил, что украинские нацисты не останавливают обстрелов левого берега Днепра в Херсонской области. Только за минувшие сутки, уточнил он, ВСУ выпустили 115 снарядов, в результате чего скончались два мирных жителя, и один был тяжело ранен.

Сальдо также отметил, что в регионе сейчас осуществляет свою работу российская группировка «Днепр». Бойцы работают по позициям ВСУ артиллерийским огнем, а также ракетными силами.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления.

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Спецоперация
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