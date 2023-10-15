Ученые нашли еще один способ остановить старение человека

|
Алина Крылова
Алина Крылова 1 617 0

Nature: укрепление стенок митохондрий может замедлить процесс старения

Ученые нашли еще один способ остановить старение человека

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

Читайте нас в: Дзен Новости

Как хроническое воспаление в организме запускает процессы раннего старения клеток и почему важно следить за состоянием своего тела?

Ученые из шотландского Университета Глазго и американской клиники Мейо обнаружили еще один действенный способ остановить старение организма. Недавно открытый новый механизм увядания позволяет исследователям с уверенностью утверждать, что теперь количество «молодых стариков» сократится в разы.

Как утверждает научный журнал Nature со ссылкой на детали исследования, частые проявления хронических воспалений в организме запускают процесс деления клеток, что значительно сокращает длительность жизни. Специальные клетки, названные митохондриями, которые отвечают за преобразование питательных веществ в энергию, с годами теряют свою целостность. Недостаток ключевых элементов в организме приводит к воспалению, а это, в свою очередь, провоцирует процесс старения.

Уже сейчас ученые планируют использовать полученные знания во благо человечества: новые данные будут использованы для создания лекарств, предотвращающих старение организма и возникновение онкологии. В случае, если аналитики найдут способ воздействовать на источник хронических воспалений, длительность жизни по всему миру увеличится, как минимум, на несколько лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как употребление яиц поможет улучшить здоровье

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:55
Аллергия больше не приговор: врачи нашли несколько способов борьбы
7:41
Невролог объяснила, при каких болезнях возникают мушки перед глазами
7:30
В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины
7:19
«Они перетряхивают голову»: Юта об общении с прошедшими бои военнослужащими
7:07
Боевики ВСУ бросили оружие и форму во время отступления из Северодонецка
6:49
«Лучше нанять охрану». В США рассказали о больших неприятностях Зеленского

Сейчас читают

Не чувствуя боли: SHAMAN после ранения вновь станцевал на стеклах в Кремле
Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России