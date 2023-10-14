Дело в яйцах: ученые узнали, как эффективно улучшить здоровье

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 130 0

Ученые выяснили, что яйца помогают похудеть

Дело в яйцах: ученые узнали, как эффективно улучшить здоровье

Фото: www.globallookpress.com /Svetlana Vozmilova

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Продукт помогает похудеть. Но это далеко не все.

Ученые из Университета Коннектикута и из исследовательского центра Йель-Гриффина выяснили про уникальное свойство яиц для человеческого организма. Результат эксперимента опубликовало издание Nutrients.

Исследование провели над 24 людьми, которые страдали высоким давлением и повышенным холестерином. Изначально всю группу посадили на растительную диету. Так прошел месяц. А затем каждому испытуемому разрешили съедать по два-три яйца в сутки. Результат удивил.

Ученые установили, что добавление яиц в растительную диету приводит к похудению и снижению холестерина. Также в ходе эксперимента удалось узнать, что у испытуемых оздоровились сосуды и сердце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские ученые из университета Южной Калифорнии нашли у человеческого языка шестой базовый вкус. Он был приобретен органом в ходе эволюции.

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