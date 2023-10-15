Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о разводе с мужем: «Мне плевать»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 260 0

Лера Кудрявцева заявила о безразличии к слухам о разводе с Игорем Макаровым

Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о разводе с мужем: «Мне плевать»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Сплетники в сети регулярно «разводят» 52-летнюю телеведущую с ее молодым супругом-спортсменом.

Телеведущая Лера Кудрявцева в интервью KP.RU заявила, что ей безразличны слухи о ее разводе с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым.

«Я уже давным-давно никак к этому не отношусь. Я не тот человек, на которого действует общественное мнение. Мне реально плевать, что обо мне говорят, что думают. Я считаю, пусть каждый следит за своей жизнью, у каждого своих „тараканов“ хватает», — сказала Кудрявцева.

В сети регулярно обсуждают брак телеведущей и хоккеиста, считая его неравным, поскольку спортсмен на 16 лет моложе супруги. По мнению сплетников, это достаточное основание для того, чтобы 36-летний Макаров в скором времени бросил 52-летнюю Кудрявцеву ради какой-нибудь молоденькой пассии.

Сама телезвезда призналась, что тоже оценивает свой брак как неравный в плане возраста, при этом молодого супруга она в шутку назвала «занудным пенсионером», а себя — «вполне себе девочкой-припевочкой».

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что Лера Кудрявцева периодически хочет «убить» своего мужа Игоря Макарова.

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