Тело художника Гавриила Лубнина с ножом в сердце обнаружили в Петербурге

Тело художника и поэта Гавриила Лубнина с ножевым ранением нашли в его квартире на Гагаринской улице в Петербурге.

По информации 5-tv.ru, мертвого Лубнина обнаружили сегодня около полудня с ножом в сердце. О смерти художника медикам и полиции сообщила его жена, она же и вызвала скорую, когда думала, что супруга еще можно спасти.

Известно, что Лубнин недавно выписался из психоневрологического диспансера, где лечился от преследовавшей его в последние годы клинической депрессии.

На месте трагедии работают правоохранители, устанавливая обстоятельства загадочной гибели творческого деятеля. Тем временем в соцсетях поклонники, коллеги и друзья Лубнина массово выражают соболезнования и делятся воспоминаниями о нем.

Гавриил Лубнин родился в 1969 году в Ленинграде. Специализировался на живописи и графике, широкую известность приобрел благодаря соцсетям. С 1992 года участвовал в персональных и групповых выставках в Петербурге и Москве. Позиционировал себя не только как художник, но и как поэт и музыкант.

Работы Лубнина хранятся в петербургском Музее современного искусства Эрарта, в Доме-музее Чуковского в Переделкино, а также в частных коллекциях России, Франции, Чехии, Германии, Австралии, Нидерландов, Канады, Израиля и США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге умер директор музея Ахматовой Борис Архаров.