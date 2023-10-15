Умер директор музея Ахматовой в Петербурге Борис Архаров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 454 0

Творческий деятель был известен как инициатор множества культурных проектов.

Умер директор музея Ахматовой в Петербурге Борис Архаров

Фото: Telegram / Музей Анны Ахматовой / akhmatova_museum

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Директор Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Борис Архаров умер в возрасте 55 лет. Скорбную новость сообщили в пресс-службе учреждения.

«В нашем музее большое горе. Сегодня утром не стало Бориса Анатольевича Архарова, нашего директора. Ему было 55 лет. Из них 12 он жил музеем», — говорится в Telegram-канале музея.

О причинах смерти Архарова не сообщается. Сотрудники музея признаются, что для них кончина руководителя стала полной неожиданностью и шоком.

Соболезнования в связи со смертью Архарова уже выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. В своем послании он назвал музей Ахматовой одним из самых удивительных петербургских музеев, в развитие которого его директор вкладывал опыт, знания и душу.

«Бориса Анатольевича любили и уважали коллеги. Он был отзывчивым, жизнелюбивым, очень энергичным и деятельным человеком. Его кончина — невосполнимая утрата для музейного сообщества нашего города, для всей петербургской культуры», — отметил Беглов.

Архаров известен как инициатор множества культурных проектов. В их числе радио «Фонтанный дом», проект «Шереметевский квартал» музея Ахматовой, музей театрального и музыкального искусства «На Литейном». Также Архаров деятельно участвовал в создании музея-квартиры Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

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