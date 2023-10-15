В США заявили о вероятной потере Украиной Польши как союзника

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Fox News: Киев рискует потерять Польшу как союзника после выборов

В США заявили о вероятной потере Украиной Польши как союзника

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Среди польских политиков уже нет единства по вопросу помощи Киеву.

Итоги парламентских выборов в Польше могут иметь негативные последствия для Украины. Об этом сообщает Fox News.

Издание отмечает, что поляков беспокоит отсутствие продвижения Украины на поле боя и расходы на украинскую армию. Кроме того, их волнует, сумеют ли США сохранить свое мировое господство.

Эксперты американского СМИ считают, что правящая польская партия «Право и справедливость» не сможет добиться абсолютной победы на выборах. Это вынудит ее создать коалицию с крайне правой «Конфедерацией», которая требует прекращения поддержки Киева.

Между тем, отмечает автор публикации, у польских политиков уже нет единой позиции по вопросу помощи Украине. Основной причиной этого стал импорт дешевого украинского зерна, из-за которого польские фермеры почувствовали себя незащищенными, говорится в статье.

В свою очередь США уже в ближайшее время примут окончательное решение об отказе помогать Украине. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, с наступлением ноября Вашингтон перестанет поддерживать Киев из-за ситуации с Израилем. Не имеющая столь же обширных ресурсов для помощи другим странам Европа также не сможет «подхватить падающие ножи», а это значит, что совсем скоро Украину ждет крах, заявил Соскин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент Польши Лех Валенса обеспокоен предстоящими парламентскими выборами в стране, которые, по его мнению, могут спровоцировать гражданскую войну.

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