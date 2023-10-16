Четыре причины: раскрыт секрет популярности SHAMAN

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 61 0

Певца SHAMAN в России полюбили за уникальный голос и патриотизм

Четыре причины: раскрыт секрет популярности SHAMAN

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Ярослав Дронов пользуется невероятной популярностью в нашей стране — в чем кроется его феномен?

Автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) по праву считается одним из самых популярных артистов России — его творчество находит отклик в сердцах миллионов. В чем причины, по которым россияне обожают звезду, объясняет издание dni.ru.

Уникальность

Одними из основных причин признания творчества Дронова можно назвать его уникальный голос с неповторимым тембром, а также музыкальный стиль, который сочетает в себе элементы разных жанров. И то и другое делает певца особенным и не похожим на других артистов.

Глубокий смысл

Тексты песен, которые исполнитель пишет сам, отличаются глубоким смыслом, в них он затрагивает актуальные вопросы. Через свое творчество звезда передает мысли и эмоции, которые созвучны с теми, что испытывают слушатели — вероятно, поэтому одними из самых популярных его композиций являются патриотические.

Живое творчество и стиль

На своих концертах SHAMAN поражает зрителей энергетикой и эмоциональностью, создавая неповторимую атмосферу и моментально захватывая публику. А его необычный имидж — прическа, кожаные штаны и патриотический уклон — создают уникальный образ, что вкупе с настоящим талантом оказывает непередаваемый эффект на поклонников.

Социальная поддержка

Помимо творческих успехов, исполнитель ведет активную социальную жизнь, поддерживает различные благотворительные проекты, оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. Это, безусловно, показывает Дронова с положительной стороны не только в профессиональном, но и личностном плане.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN после ранения вновь станцевал на стеклах в Кремле.

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Путин провел телефонные переговоры с Асадом, ас-Сиси, Аббасом и Раиси
20:54
Путин провел разговор с Нетаньяху
20:38
Повод обратиться к врачу: названы главные признаки рака груди на ранней стадии
20:22
Ракетный удар нанесен по территории, прилегающей к границе Египта
20:06
Писательницу Аллу Свиридову нашли мертвой в храме в центре Москвы
19:50
В Венесуэле появятся наземные станции системы ГЛОНАСС

Сейчас читают

За что россияне обожают SHAMAN'а?
«Все будет зависеть от тебя»: победивший смерть Костомаров назвал главную вещь в жизни
Каждая стала хитом: 10 главных песен композитора Геннадия Гладкова
Палестино-израильский конфликт: взгляд из Белоруссии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России