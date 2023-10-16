Не чувствуя боли: SHAMAN после ранения вновь станцевал на стеклах в Кремле

Артист поранил ногу на шоу 14 октября, но не стал менять программу из-за этой «мелочи». На второй день он появился с повязкой на левой ноге и дал жару.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, несмотря на ранение, повторил номер «Танцы на стеклах» во время второго сольного концерта в Государственном Кремлевском Дворце. Артист поранил ногу на шоу 14 октября, но не стал менять программу из-за этой «мелочи» — на следующий день он отработал шоу с повязкой, вчерашней хромоты из-за травмы зритель не заметил.

В репертуаре Дронова есть песня Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Эту композицию музыкальный продюсер впервые исполнял сам в 1997 году. SHAMAN представил хит в Кремле в буквально дословном пластическом номере — танцоры страховали его, проводя по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах. И хотя певец заранее учился ходить по стеклу, не испытывая боли, пореза на сцене избежать не удалось.

«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стеклах. Я тоже переживала сейчас — там левая нога. Я сразу это заметила, потому что он уже начал прямо хромать. И он дотанцовывал. Он даже когда вышел петь уже „Я русский“, он хромал», — рассказала мама артиста Людмила Дронова после шоу 14 октября.

По словам Дроновой, ранение оказалось не фатальным, после выступления SHAMAN получил необходимую медицинскую помощь. Но обезопасить себя на следующий день музыкант не захотел. Зрители остались в восторге от выступления, поэтому лишить аудиторию зрелищного представления он просто не мог. На кадрах, снятых во время концерта, можно увидеть повязку — единственную защиту свежей раны. Традиционно финальные аккорды песни были встречены овациями.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN был замечен в московском метро — певец воспользовался общественным транспортом, чтобы не опоздать на собственный сольный концерт.