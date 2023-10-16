Главу МИД Норвегии Анникен Хюитфельд отправили в отставку

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Евгения Романова
Евгения Романова 245 0

Что стало причиной для смены норвежского министра?

Главу МИД Норвегии Анникен Хюитфельд отправили в отставку

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d

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Главу МИД Норвегии Анникен Хюитфельд отправили в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«Король в государственном совете сегодня отправил в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельд», — указывается в пресс-релизе.

На пост главы МИД назначен министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде.

При этом на сайте кабмина не называются причины отставки Хюитфельд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Норвегия решила запретить въезд в страну для российских автомобилей.

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