Главу МИД Норвегии Анникен Хюитфельд отправили в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«Король в государственном совете сегодня отправил в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельд», — указывается в пресс-релизе.

На пост главы МИД назначен министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде.

При этом на сайте кабмина не называются причины отставки Хюитфельд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Норвегия решила запретить въезд в страну для российских автомобилей.