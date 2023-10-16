Главу МИД Норвегии Анникен Хюитфельд отправили в отставку
| Мировые новости 245 0
Что стало причиной для смены норвежского министра?
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d
Главу МИД Норвегии Анникен Хюитфельд отправили в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
«Король в государственном совете сегодня отправил в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельд», — указывается в пресс-релизе.
На пост главы МИД назначен министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде.
При этом на сайте кабмина не называются причины отставки Хюитфельд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Норвегия решила запретить въезд в страну для российских автомобилей.
+7° 752 мм рт. ст.
93%
93%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
-0.02 102.52
-0.03
Нашли ошибку?