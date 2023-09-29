Норвегия запретит въезд в страну для российских автомобилей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Аналогичное решение ранее приняли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия.

Норвегия запретит въезд в страну для российских автомобилей

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Rehder

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Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вводит еще одна страна. Так, Норвегия введет данную меру с 3 октября, передает МИД Королевства.

«Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября», — говорится в заявлении ведомства.

Есть и уточнения: въезжать в Норвегию не смогут авто с девятью и менее сиденьями. Это касается и временного пребывания.

Но при этом учтены исключения для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, и их родственников. Также ограничения не распространяются на дипломатический транспорт, и автомобили, принадлежащие международным организациям.

Аналогичное решение ранее приняли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия вслед за рекомендациями Еврокомиссии о запретах для россиянах провоза некоторых товаров.

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Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эстонское правительство одобрило предложения Евросоюза по новому двенадцатому пакету санкций против России, которые предусматривают полное торговое эмбарго.

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