Норвегия запретит въезд в страну для российских автомобилей

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вводит еще одна страна. Так, Норвегия введет данную меру с 3 октября, передает МИД Королевства.

«Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября», — говорится в заявлении ведомства.

Есть и уточнения: въезжать в Норвегию не смогут авто с девятью и менее сиденьями. Это касается и временного пребывания.

Но при этом учтены исключения для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, и их родственников. Также ограничения не распространяются на дипломатический транспорт, и автомобили, принадлежащие международным организациям.

Аналогичное решение ранее приняли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия вслед за рекомендациями Еврокомиссии о запретах для россиянах провоза некоторых товаров.

«Стала нацистской»: как Эстония исполняет запрет ЕК на въезд россиян на своих авто

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эстонское правительство одобрило предложения Евросоюза по новому двенадцатому пакету санкций против России, которые предусматривают полное торговое эмбарго.