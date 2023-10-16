«Все будет зависеть от тебя»: победивший смерть Костомаров назвал главную вещь в жизни

Олимпийский чемпион дал развернутое интервью в качестве мотивационного спикера.

Больше полугода назад в жизнь олимпийского чемпиона Романа Костомарова постучалась беда. Пневмония и сепсис приковали фигуриста к больничной койке, временно лишив его возможности ходить и говорить.

Врачи не давали почти ни единого шанса, что Костомаров сможет выжить и вернуться к привычной жизни. Но фигурист все же победил болезнь и день за днем покоряет новые вершины.

В рамках мотивационной встречи «Верь в себя» олимпийский чемпион назвал главную вещь в судьбе любого человека. По мнению спортсмена, даже в самые темные времена важно не забывать, что жизнь — ценность и радость сама по себе.

«Момент болезни поделил мою жизнь на „до“ и „после“. Теперь я понимаю, что главное в жизни. Главное в жизни — сама жизнь. Самое главное быть живым. Дальше все остальное будет зависеть от тебя. Важно, чтобы, конечно, любимая была рядом, близкие были рядом. Поддержка важна очень. Ты никогда не знаешь, что может произойти завтра. Можешь многое планировать, но никогда не знаешь, что произойдет завтра. Цените каждое мгновение своей жизни», — цитирует знаменитость корреспондент 5-tv.ru.

Главным кредо Костомаров назвал борьбу до последнего. Он подчеркнул, что страх не должен становиться причиной того, чтобы опускать руки.

«Мое кредо — идти до конца и не сдаваться. Преодолевать свои страхи. Не бояться упасть», — поделился спортсмен.

Не так давно олимпийский чемпион не только научился двигаться на протезах, но и сел за руль авто. Впервые за долгое время Костомаров без посторонней помощи управлял транспортным средством: в важный рядом с ним находилась его жена, фигуристка Оксана Домнина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Костомаров все же может вернуться на лед.