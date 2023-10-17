«Наша музыка более подходящая»: почему песни «Фабрики» нужны военнослужащим
Солистки группы «Фабрика» назвали свою музыку подходящей для военнослужащих
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Захаров; 5-tv.ru
Как певицы поддерживают военных своим творчеством?
Песни группы «Фабрика» наиболее подходящие для военнослужащих. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразили солистки коллектива на концерте в поддержку участников специальной военной операции (СВО) в рамках проекта «Агитбригады имени Руслановой» в филиале госпиталя им. Бурденко
«Наша музыка более подходящая. У нас все песни подходящие: вдохновляющие, объединяющие. Мы для этого и созданы были, чтобы дарить девичью нежность, вот это ожидание», — сказала Валерия Девятова.
Женский коллектив уверен, что их музыка не только поддерживает, но также «поднимает и собирает» русский дух. При этом они сами с трудом сдерживают слезы во время выступлений, так как их переполняет трепет и нежность, которой они стараются поделиться со слушателями.
«Главное, чтобы это был не марш <…> Такое только пугает. Возможно, я так ощущаю, но это не вселяет надежду на что-то нежное и вдохновляющее», — предположила солистка группы Екатерина Москалева.
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