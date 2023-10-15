Первый сольный в Кремле: как прошел концерт SHAMAN на главной сцене страны

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 12 254 0

Первый сольный концерт исполнителя SHAMAN состоялся в Кремле

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Зал, как и всегда, был полон, а публика долго не хотела отпускать любимого исполнителя.

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, дал первый сольный концерт в Государственном Кремлевском Дворце 14 октября. Второе шоу в этом зале состоится 15 октября. Желающих его увидеть — большое количество. Ожидаемо, свободных мест не было, зрители с нетерпением ждали главного патриота эстрады и долго не хотели отпускать его за кулисы.

SHAMAN — популярный автор и исполнитель, он самостоятельно продюсирует свое творчество, сам сочиняет песни и пишет к ним музыку. Композиции «Я русский», «Встанем», «Исповедь», «Ты моя», а также исполненный им гимн России мгновенно стали абсолютными хитами. Дронов дал более 90 сольных концертов с марта прошлого года, ездил с живыми вступлениями в Донбасс, гастрольный тур этого года пройдет в 100 с лишним городах России.

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) SHAMAN был назван лучшим певцом 2023 года. Однако любимец публики не зазнается. Чтобы быстрее добраться до концертного зала, например, он не заказывает лимузин, а спускается в метро. А удивленные москвичи гадают — неужели знаменитость вот так просто передвигается по городу в подземке.

Самоотдача исполнителя во время выступления заряжает зрителей, нередко он предлагает им микрофон, и песни звучат восторженным хором. На этот раз SHAMAN удивил поклонников выходом родителей на сцену, отец даже подыграл ему на гитаре. А еще Ярослав ходил босыми ногами по битому стеклу во время исполнения песни Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Мама Людмила Дронова потом пожаловалась журналистам — поранился.

На кадрах, снятых на минувшем концерте, видно, как тепло встречает Москва Ярослава Дронова. Зал танцует, подпевает, знает каждую строчку, у многих в руках флаги России. Нет сомнений, что и во второй раз Кремль покорится магии SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в шоу-бизнесе отреагировали на присвоение Дронову звания певца года.

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