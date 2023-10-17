Странный выбор: Ольга Кузьмина назвала дочку двойным именем

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Алексей Панков
Алексей Панков 446 0

Ольга Кузьмина назвала дочку двойным именем Мира-Мария

Странный выбор: Ольга Кузьмина назвала дочку двойным именем

Фото: Instagram* / kuzmummy

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Девочка появилась на свет в Буэнос-Айресе.

Актриса Ольга Кузьмина назвала дочку Мира-Мария. О странном выборе имени звезда «Кухни» рассказала в личном блоге. По ее словам, о первой части имени родители начали задумываться еще несколько месяцев назад. Кузьминой и ее мужу нравилось то, как оно звучит. Но были и другие причины.

«Еще не родившись малышка совершила 34 перелета и побывала в десяти странах — в общем, попутешествовала по миру. В-третьих, для нас это ассоциация с миром и в более глобальном смысле», — рассказала актриса.

Имя Мария было выбрано потому, что девочка впервые пошевелилась в животе у мамы на пасхальной службе в Будславском костеле, который носит имя Девы Марии. Также она решила «пообщаться» с родителями при посещении храма Непорочного Зачатия Девы Марии.

«Несколько недель назад, во время нашего путешествия в доме на колесах, мы оказались внутри одного костела, где малышка начала очень активно шевелиться. Как потом выяснилось, мы были в храме Непорочного Зачатия Девы Марии», — отметила Кузьмина.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошли роды Кузьминой. Девочка появилась на свет в одной из клиник Буэнос-Айреса.

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