Звезда сериала «Кухня» и ее избранник Евгений Апанасевич стали родителями в одной из клиник Буэнос-Айреса.

Актриса Ольга Кузьмина, 9 октября ставшая дважды мамой, рассказала, как прошли роды. Артистка и ее муж Евгений Апанасевич выбрали для важного события одну из клиник Буэнос-Айреса, Аргентина. Пара прожила в городе месяц до появления на свет дочери, за это время они и выбрали врача и акушера. Сейчас, по словам Кузьминой, она все еще в госпитале, рядом — супруг и малышка.

Апанасевич сопровождал жену и был рядом в самый ответственный момент. В личном блоге он уделил партнерским родам отдельное внимание. Отметил, что хоть и не мог помочь любимой женщине действием, снять боль, например, понимал — его присутствие важно. Получив незабываемый опыт, муж актрисы порекомендовал всем отцам последовать его примеру.

«Все-таки парные роды — это прекрасно! Максимальная поддержка каждую секунду», — пишут счастливые родители в социальных сетях.

Как рассказала Ольга Кузьмина, дочь попросилась на свет ранним утром. И хотя воды отошли, никакого намека на схватки не было. Тогда по совету врача актриса позавтракала и отправилась гулять с мужем по пробуждающемуся Буэнос-Айресу. После прогулки и шопинга влюбленные успели поспать и спокойно собраться в клинику, и были они совершенно расслаблены — ни боли, ни страха, только улыбки.

«С одной стороны было волнительно, с другой — радостно, с третьей — все еще непонятно, когда ждать тот самый момент. Так мы и гуляли в ожидании чуда», — пишет Кузьмина.

В 17:35 по местному времени появилась на свет малышка. Актриса и ее супруг обещают и дальше делиться с поклонниками историей рождения дочери.

Ольга Кузьмина встретила будущего мужа в 2021 году в Белоруссии, где работала ведущей тревел-шоу, а он помогал проекту в качестве экскурсовода (В 2018 году получил звание лучшего экскурсовода страны. — Прим. ред.). Апанасевич на тот момент был женат вот уже десять лет, растил сына и дочь. Развелся. У актрисы тоже есть ребенок от первого брака с Алексеем Терещенко — сын Гордей.

Все дети уже знакомы, они проводят время в новой семье родителей, вместе ездят в отпуск. За неделю до помолвки Кузьмина сообщила о беременности, предложение руки и сердца она получила в Петербурге в свой день рождения.

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