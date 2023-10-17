Приезжают даже афроамериканцы: бойцы армии России о происходящем в зоне СВО

Эфирная новость 1 819 0

Националисты теряют западное оружие и терпят одно поражение за другим.

Фото, видео: Донат Сорокин / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

На южнодонецком направлении российские бойцы атаковали позиции противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное. На этих участках ВСУ потеряли, по данным Минобороны, более 70 человек и несколько единиц техники.

Удары наносились в том числе с применением беспилотников, которые используются и для разведки, и для уничтожения вражеских сил. Их работу увидел корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Беспилотник «Орлан-10» российские бойцы собирают под землей. Птичку, как говорят сами военные, лучше всего запускать быстро и каждый раз с нового места.

А проверить все системы и уложить парашют можно и в тесноте блиндажа. «Орланы» — это глаза разведки и артиллерия.

Но это не единственные беспилотники. Только у одного подразделения в воздухе их может висеть до десятка.

«Даже сейчас, когда мы с вами разговариваем, у меня птички в воздухе. Мы видим все. Сразу и передаем на свои командные пункты.
В этом же подразделении на вооружении не только разведывательные, но и ударные дроны. На их счету — десятки боевых машин ВСУ», — говорит командир подразделения БПЛА с позывным «Ольха».

Еще один представитель российских беспилотников камикадзе. Может работать по технике, сюда можно поставить кумулятивный заряд.

Но главное отличие от всех остальных — отсутствие камеры. Здесь, в передней части, вместо камеры установлена головка самонаведения.

Обилие российских беспилотников уже привело к изменению тактики украинских боевиков. И, кстати, сами операторы БПЛА первыми это и почувствовали.

«Они стали не так близко подъезжать к нашим позициям. Начали работать издалека. То есть если раньше подъезжали близко, то теперь стараются подальше держаться от нас», — отмечает оператор полезной нагрузки БПЛА с позывным «Хам».

На передний край украинские командиры уже давно отправляют только пехоту. Бронированные машины и тем более танки — огромная редкость.

А без них дела у всу идут плохо. Не помогают даже наемники. а их наши бойцы видели немало.

«Находили паспорта уже не Украины. Других субъектов, так сказать. Польша. Там негры даже бегали», — делится командир отделения с позывным «Ванга».

С оружием у ВСУ, судя по всему, тоже проблемы — стрелкового, конечно, хватает. А вот что-то более серьезное, видимо, украинские командиры собирают с мирку по нитке.

Единого стандарта в военных поставках на Украину со стороны НАТО уже давно нет. Вот это все — трофеи собранные нашими морпехами.

Причем эти образцы взяты в одном соединении — гранатометы производства Германии, Польши, это вот турецкий — надписи на турецком, это шведский. У всего этого разные методы прицеливания, разные инструкции — и все это ни один украинский боевиков и уж тем более мобилизованный запомнить не в состоянии.

Ну и как результат — ни из чего этого никто выстрелить никто так и не успел. Это далеко не все трофеи, все уже изучено разведкой и останется в подразделении как дополнительное оружие.

Впрочем, пока применять трофейное оружие нашим бойцам приходится крайне редко — своего хватает. Этот арсенал останется как запас, на крайний случай.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали неизбежность поражения ВСУ на поле боя.

Тема:
Спецоперация
17 окт
Очередное вранье Запада? Опубликованы кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS
17 окт
МО РФ: пресечена попытка Украины совершить теракт над Белгородской областью
17 окт
МО РФ: в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
17 окт
Теракт в Брюсселе, работа «Тосочки» в зоне СВО и Путин в Китае: самые важные события дня
17 окт
«По всей стране»: в США рассказали, к чему приведут действия России на Украине
17 окт
ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления
17 окт
США тайно поставили на Украину небольшую партию ракет ATACMS
17 окт
«Будь честен»: Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ
17 окт
Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском
17 окт
Уже применили по Бердянску: на Украине сообщили о получении ракет ATACMS
+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

0:12
Внешность не главное: 5 качеств женщины, перед которыми не устоит ни один мужчина
0:03
Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа
23:47
Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 километров
23:31
Умер российский ученый Николай Ющук
23:15
Очередное вранье Запада? Опубликованы кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS
22:59
«Продали за копейки»: Веденеева из-за санкций лишилась крупного бизнеса

Сейчас читают

Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это
Приезжают даже афроамериканцы: бойцы армии России о происходящем в зоне СВО
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Сосудистый хирург из Германии: «Фитаты в чашке Петри убивают почти все виды раковых клеток человека»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России