Приезжают даже афроамериканцы: бойцы армии России о происходящем в зоне СВО

На южнодонецком направлении российские бойцы атаковали позиции противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное. На этих участках ВСУ потеряли, по данным Минобороны, более 70 человек и несколько единиц техники.

Удары наносились в том числе с применением беспилотников, которые используются и для разведки, и для уничтожения вражеских сил. Их работу увидел корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Беспилотник «Орлан-10» российские бойцы собирают под землей. Птичку, как говорят сами военные, лучше всего запускать быстро и каждый раз с нового места.

А проверить все системы и уложить парашют можно и в тесноте блиндажа. «Орланы» — это глаза разведки и артиллерия.

Но это не единственные беспилотники. Только у одного подразделения в воздухе их может висеть до десятка.

«Даже сейчас, когда мы с вами разговариваем, у меня птички в воздухе. Мы видим все. Сразу и передаем на свои командные пункты.

В этом же подразделении на вооружении не только разведывательные, но и ударные дроны. На их счету — десятки боевых машин ВСУ», — говорит командир подразделения БПЛА с позывным «Ольха».

Еще один представитель российских беспилотников камикадзе. Может работать по технике, сюда можно поставить кумулятивный заряд.

Но главное отличие от всех остальных — отсутствие камеры. Здесь, в передней части, вместо камеры установлена головка самонаведения.

Обилие российских беспилотников уже привело к изменению тактики украинских боевиков. И, кстати, сами операторы БПЛА первыми это и почувствовали.

«Они стали не так близко подъезжать к нашим позициям. Начали работать издалека. То есть если раньше подъезжали близко, то теперь стараются подальше держаться от нас», — отмечает оператор полезной нагрузки БПЛА с позывным «Хам».

На передний край украинские командиры уже давно отправляют только пехоту. Бронированные машины и тем более танки — огромная редкость.

А без них дела у всу идут плохо. Не помогают даже наемники. а их наши бойцы видели немало.

«Находили паспорта уже не Украины. Других субъектов, так сказать. Польша. Там негры даже бегали», — делится командир отделения с позывным «Ванга».

С оружием у ВСУ, судя по всему, тоже проблемы — стрелкового, конечно, хватает. А вот что-то более серьезное, видимо, украинские командиры собирают с мирку по нитке.

Единого стандарта в военных поставках на Украину со стороны НАТО уже давно нет. Вот это все — трофеи собранные нашими морпехами.

Причем эти образцы взяты в одном соединении — гранатометы производства Германии, Польши, это вот турецкий — надписи на турецком, это шведский. У всего этого разные методы прицеливания, разные инструкции — и все это ни один украинский боевиков и уж тем более мобилизованный запомнить не в состоянии.

Ну и как результат — ни из чего этого никто выстрелить никто так и не успел. Это далеко не все трофеи, все уже изучено разведкой и останется в подразделении как дополнительное оружие.

Впрочем, пока применять трофейное оружие нашим бойцам приходится крайне редко — своего хватает. Этот арсенал останется как запас, на крайний случай.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали неизбежность поражения ВСУ на поле боя.