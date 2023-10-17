«Не по плану»: в США признали неизбежность поражения ВСУ на поле боя

Сколько киевский режим еще протянет без поддержки Запада?

Значительное число украинских боевиков складывает оружие и сдается в плен Вооруженным силам России. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану», — сказал он.

Кроме того, из-за войны между Израилем и Палестиной западные страны сокращают поддержку Незалежной, а это может серьезно сказаться на украинском конфликте. После полного прекращения помощи ВСУ продержатся на поле боя не больше нескольких недель, считает Джонсон.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский пленный рассказл о настоящих потерях в его бригаде.