«Не по плану»: в США признали неизбежность поражения ВСУ на поле боя
Экс-агент ЦРУ Джонсон: в плен ВС России сдается много украинских боевиков
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut
Сколько киевский режим еще протянет без поддержки Запада?
Значительное число украинских боевиков складывает оружие и сдается в плен Вооруженным силам России. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану», — сказал он.
Кроме того, из-за войны между Израилем и Палестиной западные страны сокращают поддержку Незалежной, а это может серьезно сказаться на украинском конфликте. После полного прекращения помощи ВСУ продержатся на поле боя не больше нескольких недель, считает Джонсон.
«Царапины и следы деформации»: ВСУ под Купянском получили «новые» снаряды
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинский пленный рассказл о настоящих потерях в его бригаде.
- 17 окт
- «Будь честен»: Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ
- 17 окт
- Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском
- 17 окт
- Уже применили по Бердянску: на Украине сообщили о получении ракет ATACMS
- 17 окт
- «Россия станет великой»: предсказания Жириновского, которые сбылись
- 17 окт
- Добром не кончится: что ждет Зеленского за массовую гибель граждан Украины
- 17 окт
- На Украине назвали «достоинства» Зеленского, которые бесят западные элиты
- 17 окт
- Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне СВО
- 17 окт
- «Осталось мало времени»: почему боевики ВСУ боятся использовать западную технику
- 17 окт
- В России создали дрон-сапер для дистанционного подрыва мин
- 17 окт
- «Может потерять еще больше»: в США усомнились в дальнейшем существовании Украины
Читайте также
81%
-0.02 102.52
-0.03
Нашли ошибку?