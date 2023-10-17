ФСБ задержала украинского агента в Крыму, собиравшего информацию для СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Крыму украинского агента, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

В предоставленном видео мужчина рассказал, что сам написал на почту СБУ, после чего с ним и связался сотрудник украинской спецслужбы и направил задачи.

Установлено, что житель Бахчисарайского района 1975 года рождения передавал представителю СБУ данные о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Вместе с тем он создавал тайники с боеприпасами в Крыму.

«При конспиративном изъятии из тайника пакета со взрывным устройством агент украинских спецслужь был задержан сотрудниками ФСБ», — указывается в пресс-релизе.

В отношении мужчины воздуждены уголовные дела за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, а также за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Курганом задержали россиянина за сотрудничество с украинской организацией.