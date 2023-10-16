Под Курганом задержали россиянина за сотрудничество с украинской организацией

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Евгения Романова
Евгения Романова 73 0

Он собирал и передавал киевскому режиму данные о местонахождении подразделений спецслужбы РФ.

Под Курганом задержали россиянина за сотрудничество с украинской организацией

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Курганской области за сотрудничество с украинской организацией. Об этом сообщает ЦОС УФСБ.

«В Курганской области задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, россиянин в марте 2023 года на конфиденциальной основе стал общаться с представителями украинской организации и согласился участвовать в их деятельности против РФ. На обезличенную электронную почту ему высылались инструкции по осуществлению диверсий и подрывов в нашей стране.

В частности, в его задачи входило распространение пропаганды киевского режима, сбор и передача данных о местонахождении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военных комиссариатов.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании в Забайкалье женщины за шпионаж в пользу Украины.

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