«Не может быть»: в Кремле заявили об отсутствии конкурентов у Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова 72 0

Песков: в России нет и не может быть конкурентов у Путина

«Не может быть»: в Кремле заявили об отсутствии конкурентов у Путина

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Владимир Владимирович является политиком номер один.

У президента России Владимира Путина нет и не может быть конкурентов. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы неоднократно говорили, что Владимир Путин является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена, который намерен баллотироваться на второй срок, чтобы «подавить» Владимира Путина. На это в Кремле ответили — у американцев, как обычно, на такие заявления нет объяснений, потому что сами не знают, зачем им это нужно.

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Президентские выборы в России, предварительно, ожидаются в воскресенье, 17 марта 2024 года. Власти примут решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков назвал Путина лидирующим политиком в России.

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