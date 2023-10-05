Дума рассмотрит поправки в закон о выборах президента

Какие именно поправки могут быть внесены в закон? Будет ли Владимир Путин выдвигаться на выборах в марте 2024 года?

В Государственную думу внесены поправки с уточнениями положений закона о выборах президента РФ. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — сказал он журналистам.

По нынешнему закону выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Окончательное решение о дате их проведения будет принято Советом Федерации в декабре 2023-го.

Один из авторов проекта, сенатор Совфеда Андрей Клишас в беседе с 5-tv.ru пояснил, что в закон вносятся изменения, направленные на совершенствование избирательных процедур в современных условиях и с учетом мониторинга практики применения избирательного законодательства.

Ряд аналогичных изменений были уже ранее внесены в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», подчеркнул сенатор.

Клишас добавил, что поправки также предусматривают внесение изменений юридико-технического характера. Авторами законопроекта также являются сенаторы Владимир Полетаев и Николай Федоров, а также депутаты Госдумы Крашенинников, Даниил Бессарабов и Дмитрий Вяткин.

«Тогда и поговорим»: Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Президентские выборы в России предварительно ожидаются в воскресенье, 17 марта 2024 года. Власти примут решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле оценили возможность выдвижения Владимира Путина на выборах в 2024 году.