Путин встретился с Орбаном в Пекине: «Отношения сохраняются и развиваются»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 158 0

Путин на встрече с Орбаном заявил о развитии отношений России и Венгрии

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Последний раз глава РФ виделся с европейским политиком в феврале 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях III Международного форума «Один пояс, один путь», который проходит в Китае. В рамках беседы российский лидер обратил внимание на развитие отношений стран в современных геополитических реалиях.

По словам Путина, сегодняшние условия диктуют некие ограничения для стабильного и регулярного подержания контактов. Однако, добавил он, со многими европейскими странами Москва общение успешно поддерживает, и это вызывает только положительные эмоции.

«Со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия», — прокомментировал Путин.

Последний раз глава РФ виделся с венгерским премьером 1 февраля 2022 года в Москве. Орбан прилетал в Россию с визитом.

Президент РФ принимает участие в мероприятиях форма «Один пояс, один путь». Как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, для председателя КНР Си Цзиньпина Путин станет главным гостем. Ожидается, что они встретятся лично и проведут переговоры завтра, 18 октября.

У Путина на полях форума также запланированы встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин оценил развитие отношений России и Вьетнама.

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