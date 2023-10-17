«В дружеском ключе»: Путин оценил развитие отношений России и Вьетнама

Товарооборот между странами вырос уже более чем на 6% в текущем году.

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом в Пекине сообщил, что отношения между странами развиваются положительно. Лидеры встретились в преддверии III Международного форума «Один пояс, один путь», который проходит в Китае.

«Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе», — заметил президент РФ в начале своей речи.

Путин отметил, что крайне рад лично побеседовать с главой Вьетнама и попросил его передать свое приветствие и лучшие пожелания генеральному секретарю азиатской страны.

По словам российского лидера, говорить о близости российского и вьетнамского народа необязательно — это очевидно. В 2024 году, добавил он, исполнится уже 30 лет с момента подписания договора о содружестве между странами. Эти отношения, подчеркнул он, имеют «глубокие корни».

Президент также обратил внимание, что за первые шесть месяцев текущего года товарооборот между РФ и Вьетнамом вырос на 6%, даже несмотря на то, что в прошлом году объемы торговли между странами снижались.

Во Ван Тхыонг в ответ назвал Москву приоритетным партнером и пригласил Владимира Путина во Вьетнам, чтобы более тщательно поговорить о российско-вьетнамских отношениях.

Президент РФ принимает участие в мероприятиях форма «Один пояс, один путь». Как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, для председателя КНР Си Цзиньпина Путин станет главным гостем. Ожидается, что они встретятся лично и проведут переговоры завтра, 18 октября.

У Путина на полях форума также запланированы встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков раскрыл подробности встречи Путина и Си Цзиньпина.