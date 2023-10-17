Apple разрешила использовать сторонние платежные системы в РФ

Американская корпорация Apple направила российским разработчикам письма, в которых разрешила им предоставлять своим пользователям возможность оплаты покупок в приложениях с помощью сторонних платежных систем. При этом комиссия по таким операциям составит 27%, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова.

Почему Apple разрешила россиянам пользоваться сторонними платежными системами?

Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов сообщил, что решение Apple доказывает планы компании оставаться на российском рынке, не уходить с него полностью. Он отметил, что компания не нарушает законы страны и осуществляет свою деятельно настолько, насколько это сейчас представляется возможным.

Черноусов рассказал, как производится оплата оплата через магазин App Store. По его словам, Apple становится неким посредником при совершении оплаты — перенаправляет пользователя на необходимый сайт, а не принимает деньги внутри приложения.

«Внешняя настраивается следующим образом — разработчик „зашивает“ в приложение ссылку, которая переводит на сайт, где можно оплатить услуги — будь то онлайн-кинотеатр, сервис для чтения книг или что-то еще», — пояснил эксперт.

Обозреватель издания также отметил, что сегодня функция пополнения App Store доступна только для двух операторов сотовой связи — это МТС и «Билайн». Это затрудняет оплату многих подписок для потребителей.

За что компанию Apple оштрафовали на 1,2 миллиарда рублей в России?

В феврале 2023 года Федеральная антимонопольная служба оштрафовала (ФАС) Apple на сумму порядка 1,2 миллиарда рублей. Причиной, по версии ФАС, послужило навязывание пользователям ее платежного инструмента, в том числе в приложениях от разработчиков из России.

Тогда Apple не допускала или удаляла из App Store приложения, в которых форма регистрации вела на внешние сайты. Компания требовала разработчиков избавиться от внешних ссылок.

Примечательно, что американская корпорация пыталась обжаловать штраф, однако Апелляционный суд в октябре подтвердил его законность.

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