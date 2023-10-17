Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском

Российские штурмовые подразделения уничтожили крупную группировку украинских боевиков, которые пытались обойти Артемовск с севера и ударить по нашим позициям. Разведчики обнаружили врага в лесополосе.

Там киевские формирования пытались укрыться после неудачной попытки прорыва нашей обороны. Вначале по ним ударили из ствольной артиллерии.

После этого туда выдвинулись десантники. Группа бойцов подразделения «Шторм» незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам противника и молниеносно атаковала их — в результате российские военные взяли в плен несколько боевиков.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почему боевики ВСУ боятся использовать западную технику.