Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском
Разведчики обнаружили врага в лесополосе.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Российские штурмовые подразделения уничтожили крупную группировку украинских боевиков, которые пытались обойти Артемовск с севера и ударить по нашим позициям. Разведчики обнаружили врага в лесополосе.
Там киевские формирования пытались укрыться после неудачной попытки прорыва нашей обороны. Вначале по ним ударили из ствольной артиллерии.
После этого туда выдвинулись десантники. Группа бойцов подразделения «Шторм» незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам противника и молниеносно атаковала их — в результате российские военные взяли в плен несколько боевиков.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что почему боевики ВСУ боятся использовать западную технику.
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