Украина длительное время не использует иностранную бронетехнику в зоне СВО — в чем причина этого?

Украина перестала использовать западную технику в зоне СВО, чтобы ее не уничтожила российская армия. Об этом изданию URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУ уже длительное время не используют тяжелую технику, поставляемую киевскому режиму странами Запада, так как боятся ее потерять при столкновении с армией России. При этом, как отмечает Марочко, у украинских боевиков осталось мало времени: с наступлением осени погодные условия в зоне боевых действий становятся все хуже.

«Есть понижение температуры, слякоть. То есть бронетехнику они использовать вряд ли смогут, особенно тяжелую натовскую. Но, по сути, они так и уже длительное время не использовали западные машины, поскольку жалеют технику больше, нежели подчиненный личный состав», — заявляет эксперт.

По словам подполковника в отставке, в рядах ВСУ в последнее время все чаще встречаются украинцы, которые покинули страну после начала специальной военной операции России на Украине. Среди них есть и те, кто считается ограниченно пригодным. Таким образом военкомы пополняют мобилизационный потенциал ВСУ.

«Пока рассчитывать на то, что у них исчерпается людской резерв, не приходится. Хотя, если будут нерегулярные поставки со стороны Запада боеприпасов, это весьма плачевно скажется для украинских войск», — считает Марочко.

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