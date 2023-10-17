В Орле задержали подозреваемого в трех диверсиях и госизмене

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Силовики задержали жителя Орла, который совершил три диверсии на объектах транспорта и связи по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России по Орловской области.

В частности, россиянин совершил два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и один — на объекте связи. Правоохранители доказали, что мужчина действовал под кураторством СБУ за денежное вознаграждение. Задания и инструкции он получал в мессенджере.

Согласно данным ФСБ, задержанный признался в совершении поджога релейного шкафа 23 июня и 9 июля, а также крыши объекта связи 23 августа в Орле. В содеянном мужчина раскаивается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за госизмену, решено заключить его под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала в Крыму украинского агента, собиравшего информацию для СБУ.