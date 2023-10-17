Заразился от Байдена? Потерявшегося в Албании Шольца высмеяли в Сети

Комментаторы подозревают, что у немецкого канцлера развивается синдром 46-го президента США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заблудился на красной дорожке во время визита в Албанию, чем породил множество шуток на просторах интернета. Пользователи соцсетей серьезно озаботились здоровьем немца — мол у него начался синдром президента США Джо Байдена, который регулярно теряется на публичных мероприятиях.

Кадры из столичного Тирана опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) журналист издания «The Pioneer» Гордон Репински. На них Шольц выходит из машины и, направляясь целенаправленно вперед, переступает через ограждение красной дорожки. Он свою ошибку понял, но уже ничего не оставалось, как махнуть рукой. Так канцлер и сделал, а потом развернулся и пошел в правильную сторону, где его ждал премьер-министр принимающей страны Эди Раме.

В комментариях к публикации многие пользователи сравнили Шольца с Байденом. Один из них написал, что у немецкого политика развивается «синдром Байдена», другой пошутил, что для Шольца не существует «красных линий».

«Кто-то что-то сказал про Taurus? Мне срочно надо бежать», — представил себе так эту ситуацию один из комментаторов.

При этом многие отнеслись к произошедшему с понимаем. Они указали на то, что Олаф Шольц не только политик, но и простой человек, который руководит немецким кабинетом министров в сложное время.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден рассказал о планах на второй срок президентства.