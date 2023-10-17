Заразился от Байдена? Потерявшегося в Албании Шольца высмеяли в Сети

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 77 0

Заблудившегося в Албании Шольца высмеяли в Сети и сравнили с Байденом

Заразился от Байдена? Потерявшегося в Албании Шольца высмеяли в Сети

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Читайте нас в: Дзен Новости

Комментаторы подозревают, что у немецкого канцлера развивается синдром 46-го президента США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заблудился на красной дорожке во время визита в Албанию, чем породил множество шуток на просторах интернета. Пользователи соцсетей серьезно озаботились здоровьем немца — мол у него начался синдром президента США Джо Байдена, который регулярно теряется на публичных мероприятиях.

Кадры из столичного Тирана опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) журналист издания «The Pioneer» Гордон Репински. На них Шольц выходит из машины и, направляясь целенаправленно вперед, переступает через ограждение красной дорожки. Он свою ошибку понял, но уже ничего не оставалось, как махнуть рукой. Так канцлер и сделал, а потом развернулся и пошел в правильную сторону, где его ждал премьер-министр принимающей страны Эди Раме.

В комментариях к публикации многие пользователи сравнили Шольца с Байденом. Один из них написал, что у немецкого политика развивается «синдром Байдена», другой пошутил, что для Шольца не существует «красных линий».

«Кто-то что-то сказал про Taurus? Мне срочно надо бежать», — представил себе так эту ситуацию один из комментаторов.

При этом многие отнеслись к произошедшему с понимаем. Они указали на то, что Олаф Шольц не только политик, но и простой человек, который руководит немецким кабинетом министров в сложное время.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден рассказал о планах на второй срок президентства.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

16:52
Убийства и любовь, маньяки и интим: самые популярные российские сериалы 2023 года
16:29
«Ни Иордания, ни Египет»: Абдалла II заявил об отказе принять беженцев из Газы
16:23
«Будь честен»: Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ
16:14
Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском
15:59
Уже применили по Бердянску: на Украине сообщили о получении ракет ATACMS
15:45
Россия и Китай инвестировали 750 млрд рублей в более чем 40 проектов

Сейчас читают

Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это
Душераздирающие слова: Саша Савельева вышла на связь из-под обстрелов в Израиле
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Сосудистый хирург из Германии: «Фитаты в чашке Петри убивают почти все виды раковых клеток человека»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России