«Представьте, что будет»: Байден рассказал о планах на второй срок президентства

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Евгения Романова
Евгения Романова 197 0

Байден хочет подавить власть РФ и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

«Представьте, что будет»: Байден рассказал о планах на второй срок президентства

Фото: www.globallookpress.com / Dominick Sokotoff

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Тема:
Выборы президента США 2024

Неужели президент США собрался баллотироваться еще на один срок? Что в таком случае от него ждать?

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден намерен во время второго срока президентства подавить российскую власть. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим наконец (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина настолько, что он больше не сможет причинить проблемы, которые причиняет», — сказал Байден.

Вместе с тем американский президент заявил, что может преуспеть в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байдена обвинили в преступлении против украинцев.

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