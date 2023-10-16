«Представьте, что будет»: Байден рассказал о планах на второй срок президентства
Байден хочет подавить власть РФ и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
Фото: www.globallookpress.com / Dominick Sokotoff
Неужели президент США собрался баллотироваться еще на один срок? Что в таком случае от него ждать?
Лидер Соединенных Штатов Джо Байден намерен во время второго срока президентства подавить российскую власть. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
«Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим наконец (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина настолько, что он больше не сможет причинить проблемы, которые причиняет», — сказал Байден.
Вместе с тем американский президент заявил, что может преуспеть в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байдена обвинили в преступлении против украинцев.
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