«Представьте, что будет»: Байден рассказал о планах на второй срок президентства

Неужели президент США собрался баллотироваться еще на один срок? Что в таком случае от него ждать?

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден намерен во время второго срока президентства подавить российскую власть. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим наконец (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина настолько, что он больше не сможет причинить проблемы, которые причиняет», — сказал Байден.

Вместе с тем американский президент заявил, что может преуспеть в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байдена обвинили в преступлении против украинцев.