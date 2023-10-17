«Две версии»: как игрока КВН Сергея Сивохо «похоронили» раньше времени

Сообщения о смерти шоумена и участника команды КВН «Дрим Тим» появились в социальных сетях.

Известный шоумен, звезда КВН Сергей Сивохо находится на аппарате жизнеобеспечения, врачи называют его состояние критическим. Однако юморист жив, хотя в ряде СМИ появилась информация о его кончине.

Сообщения о смерти бывшего участника команды КВН «Дрим Тим» Сергея Сивохо появились еще 16 октября, в понедельник. Сразу несколько изданий, в том числе, и украинских, сообщили о смерти юмориста со ссылкой на слова Анны Ревякиной. Поэтесса из ДНР рассказала о смерти Сивохо в 23:31.

«Только что сообщили, что умер Сергей Сивохо», — сообщила Ревякина в своем Telegram-канале.

Однако спустя чуть более двух часов появилась новая публикация. По словам поэтесса, информация из больницы поступила противоречивая.

«По одной версии Сергей Сивохо два дня назад попал в больницу и умер пару часов назад. По другой — жив, находится в больнице, но велика вероятность, что это его последние часы», — написала поэтесса.

А спустя еще две минуты Анна Ревякина сообщила следующее:

«Из-за безнадежности ситуации его скорее всего будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», — рассказала Ревякина.

Информация о смерти Сивохо появилась позже в личном блоге подруги юмориста Светланы Бердецкой.

«Сегодня каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею», — написала Бердецкая в социальных сетях.

Примерно такое же сообщение выложил в своем блоге еще один друг Сивохо украинский актер Дмитрий Лаленков.

В настоящее время точных данных о смерти юмориста нет.

Сергей Сивохо — украинский актер кино и телевидения, участник команды КВН «Дрим Тим», шоумен и радиоведущий. Уроженец Донецка. С октября 2019 года по март 2020 года был секретарем Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Выступал против силового возвращения Донбасса Украине, считая, что именно так называемый Евромайдан положил начало гражданской войне. Готовил украинскую инициативу по мирному урегулированию конфликта, однако националисты избили его после презентации проекта и продолжали преследовать некоторое время. А сразу после Владимир Зеленский освободил Сивохо от должности.

Также в свое время Сергей Сивохо подчеркивал, что у Зеленского была возможность «перекрыть кислород» тем, кто на Украине выступал за военные действия против народа Донбасса.

Сергею Сивохо 54 года. Известно, что в последние годы шоумен тяжело болеет.

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