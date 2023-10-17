Планировал пойти в театр: раскрыта возможная причина смерти композитора Гладкова

Народный артист РФ не жаловался на здоровье.

Возможной причиной смерти народного артиста Российской Федерации композитора Геннадия Гладкова могла стать острая сердечно-сосудистой недостаточность. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

В СМИ отмечают, что артист не жаловался на здоровье. К примеру, в ближайшее время он собирался посетить театр.

Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни. Тело композитора обнаружили утром в его квартире на Садово-Триумфальной улице. Его работы звучали в более чем 110 картинах, вроде «Джентльмены удачи», «Малыш и Карлсон», «Формула любви» и многих других. Дата и время похорон будут раскрыты позднее.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Геннадий Хазанов работал с Гладковым во время создания фильма Аркадия Райкина «Люди и манекены». Он отметил, что с покойным композитором у него были очень хорошие отношения.