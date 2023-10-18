Есть пять секунд? Развенчаны два мифа о грязной еде

Правда ли, что быстро поднятое упавшим не считается?

Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни ронял на пол еду. Часто в таких случаях упавшее быстро подбирается и вновь отправляется в рот.

Человек часто руководствуется правилом «пяти секунд», которое гласит, что быстро поднятое упавшим не считается. Однако это работает не во всех случаях, сообщает издание 7Дней.ru.

Упавшая на пол еда безопасна, если успеть ее быстро поднять

Эта действительно так, но прежде чем употребить повалявшиеся на полу продукты питания, нужно свериться с тремя важными моментами. Если кто-то только что прошелся по дому в грязной обуви или на полу лежал домашний питомец, поднимать и есть какой-то продукт эпидемиологи не рекомендуют.

Вероятно, именно там скопилось большое количество болезнетворных бактерий, которые через пищу попадут в организм. Крекер или печенье, не сумевшие преодолеть притяжение с полом, точно впитают в себя меньше грязи и бактерий, чем та же пицца.

Яблоки употреблять в пищу также можно, главное, не забыть сполоснуть их после падения. Однако напольное покрытие, на которое упала та или иная «вкусность», — немаловажный критерий. Бутерброд, приземлившийся на ковер, соберет на себя меньше пыли, чем при соприкосновении с ламинатом.

Редкая уборка повышает сопротивляемость бактериям и вирусам

В народе существует мнение, будто бы редкая уборка укрепляет иммунитет, повышая его возможность сопротивляться угрозам извне. Однако ни научных исследований, ни даже опытов на эту тему нет.

Более того, вирусологи официально подтвердили: хорошая гигиена в доме снижает риск заражения инфекциями и минимизирует возникновение отравления. Две категории людей, которым злоупотреблять гигиеной нежелательно, — пациентам с хроническими иммунными заболеваниями и аллергикам.

Первым жизненно необходимо нагружать иммунитет (в пределах разумного), а у вторых велик риск столкнуться с очередным приступом из-за ядреной «химии», использующейся для мытья. Кроме прочего, тренировать иммунитет важно детям и подросткам: своевременный и грамотный подход к этому вопросу способен надолго продлить жизнь подрастающему человеку.

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