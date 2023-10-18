Есть пять секунд? Развенчаны два мифа о грязной еде

|
Алина Крылова
Алина Крылова 58 0

Упавшую на чистый пол еду можно съесть без вреда для здоровья

Есть пять секунд? Развенчаны два мифа о грязной еде

Фото: www.globallookpress.com / our-planet.berlin

Читайте нас в: Дзен Новости

Правда ли, что быстро поднятое упавшим не считается?

Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни ронял на пол еду. Часто в таких случаях упавшее быстро подбирается и вновь отправляется в рот.

Человек часто руководствуется правилом «пяти секунд», которое гласит, что быстро поднятое упавшим не считается. Однако это работает не во всех случаях, сообщает издание 7Дней.ru.

Упавшая на пол еда безопасна, если успеть ее быстро поднять

Эта действительно так, но прежде чем употребить повалявшиеся на полу продукты питания, нужно свериться с тремя важными моментами. Если кто-то только что прошелся по дому в грязной обуви или на полу лежал домашний питомец, поднимать и есть какой-то продукт эпидемиологи не рекомендуют.

Вероятно, именно там скопилось большое количество болезнетворных бактерий, которые через пищу попадут в организм. Крекер или печенье, не сумевшие преодолеть притяжение с полом, точно впитают в себя меньше грязи и бактерий, чем та же пицца.

Яблоки употреблять в пищу также можно, главное, не забыть сполоснуть их после падения. Однако напольное покрытие, на которое упала та или иная «вкусность», — немаловажный критерий. Бутерброд, приземлившийся на ковер, соберет на себя меньше пыли, чем при соприкосновении с ламинатом.

Редкая уборка повышает сопротивляемость бактериям и вирусам

В народе существует мнение, будто бы редкая уборка укрепляет иммунитет, повышая его возможность сопротивляться угрозам извне. Однако ни научных исследований, ни даже опытов на эту тему нет.

Более того, вирусологи официально подтвердили: хорошая гигиена в доме снижает риск заражения инфекциями и минимизирует возникновение отравления. Две категории людей, которым злоупотреблять гигиеной нежелательно, — пациентам с хроническими иммунными заболеваниями и аллергикам.

Первым жизненно необходимо нагружать иммунитет (в пределах разумного), а у вторых велик риск столкнуться с очередным приступом из-за ядреной «химии», использующейся для мытья. Кроме прочего, тренировать иммунитет важно детям и подросткам: своевременный и грамотный подход к этому вопросу способен надолго продлить жизнь подрастающему человеку.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны невидимые «гости», с которыми мы делим постель.

+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
При атаке школы ООН в лагере беженцев в Газе погибли шесть человек
6:11
Китай встретил Путина с «красной дорожкой», которой не было у Блинкена
6:00
Наши танки самые надежные: лучшее видео из зоны СВО за день
5:55
Двери в будущее: с кем встретился Владимир Путин в Пекине
5:39
«Необратимые проблемы»: чем чревато увлечение сыроедением
5:23
Пока Муцениеце ходит по судам: Павел Прилучный вывез жену на дорогой курорт

Сейчас читают

Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это
«Необратимые проблемы»: чем чревато увлечение сыроедением
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Сосудистый хирург из Германии: «Фитаты в чашке Петри убивают почти все виды раковых клеток человека»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России