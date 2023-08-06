Новое белье не спасет: чем опасны невидимые «гости», с которыми мы делим постель

Директор клининга об опасностях, которые скрываются в наших кроватях, и методах борьбы с ними

Не секрет, что человек тратит на сон около трети всей жизни — серьезный срок! Поэтому так важно соблюдать гигиену сна, в том числе следить за состоянием постельного белья, чтобы его не узурпировали невидимые «гости».

Но кто же стремится занять наши подушки и матрасы, и как избежать встречи с ними? Чтобы выяснить это, издание «Страсти» пообщалось с Еленой Гершензон, основательницей франшизы премиального клининга.

По словам Гершензон, в наших постельных принадлежностях обитает в среднем 20 тысяч пылевых клещей, и хотя сами по себе микроскопические насекомые не представляют опасность для здоровья человека, их продукты жизнедеятельности могут привести к развитию аллергии и даже астмы.

«Часто при уборке в спальне акцент делается лишь на стирке белья. Чистая наволочка первое время действительно выглядит и пахнет свежо, но подушка, на которую мы надеваем эту наволочку, остается грязной» — отмечает эксперт по клинингу.

Среди основных правил, помогающих предотвратить подселение нежелательных «сожителей» Гершензон называет еженедельную влажную уборку и стирку постельного белья, а также чистку пылесосом около раза в месяц. Важно, кроме того, хранить постиранное белье в закрытом, сухом месте и не забывать менять на новое по мере износа.

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